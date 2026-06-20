Сутки в Запорожcкой области: 20 раненых, повреждено почтовое отделение. ФОТОРЕПОРТАЖ
За последние сутки российские войска атаковали Запорожскую область с помощью дронов и КАБ. Пострадали 20 человек, среди них - сотрудники почтового отделения и жители населенных пунктов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Иван Федоров и полиция области.
Атаки по гражданским объектам в Запорожье и населенных пунктах
В городе Запорожье российские дроны поразили, в частности, почтовое отделение, где находились гражданские лица. В результате атаки ранения получили 15 человек: 12 мужчин в возрасте от 24 до 70 лет и 3 женщины в возрасте от 26 до 54 лет.
В селе Новониколаевка зафиксированы удары управляемыми авиабомбами (КАБ). Там ранены трое мужчин в возрасте от 33 до 55 лет. В Кушугуме и Каневском FPV-дроны попали в частные дома, в результате чего пострадали 50-летний мужчина и 55-летняя женщина.
По данным правоохранительных органов, под вражеским огнем оказались 47 населенных пунктов области, среди которых Запорожье, Вильнянка, Гуляйполе, Камышеваха, Степногорск, Малая Токмачка и другие громады. Атаки охватили как прифронтовые районы, так и тыловые населенные пункты.
Местные власти и экстренные службы фиксировали многочисленные обращения жителей по поводу последствий обстрелов и разрушений.
Разрушение жилья и гражданской инфраструктуры
В результате попаданий повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, а также объекты гражданской инфраструктуры, в частности почтовые отделения.
Спасательные службы продолжают работу по ликвидации последствий обстрелов и документированию военных преступлений.
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