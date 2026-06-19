Россияне атаковали АЗС в одном из районов Запорожья: пострадали 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские оккупационные войска нанесли удар по одному из районов Запорожья.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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"По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате попадания возник пожар на территории автозаправочной станции - загорелись здание и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.
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