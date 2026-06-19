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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россияне атаковали АЗС в одном из районов Запорожья: пострадали 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские оккупационные войска нанесли удар по одному из районов Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате попадания возник пожар на территории автозаправочной станции - загорелись здание и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.

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Россия атаковала АЗС в Запорожье: пострадали два человека
Россия атаковала АЗС в Запорожье: пострадали два человека
Россия атаковала АЗС в Запорожье: пострадали два человека

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Запорожье (2953) обстрел (33234) Запорожская область (4467) ГСЧС (5214) Запорожский район (619)
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