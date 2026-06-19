Росіяни атакували АЗС в одному з районів Запоріжжя: постраждали 2 особи. ФОТОрепортаж
Вночі російські окупаційні війська завдали удару по одному з районів Запоріжж.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога.
Внаслідок влучання виникла пожежа на території автозаправної станції — загорілися будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м", - йдеться в повідомленні.
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