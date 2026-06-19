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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували АЗС в одному з районів Запоріжжя: постраждали 2 особи. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупаційні війська завдали удару по одному з районів Запоріжж.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За попередніми даними, постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Внаслідок влучання виникла пожежа на території автозаправної станції — загорілися будівля та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 15 кв. м", - йдеться в повідомленні.

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РФ атакувала АЗС у Запоріжжі: постраждали дві особи
РФ атакувала АЗС у Запоріжжі: постраждали дві особи
РФ атакувала АЗС у Запоріжжі: постраждали дві особи

Автор: 

Запоріжжя (2602) обстріл (34588) Запорізька область (4992) ДСНС (5362) Запорізький район (628)
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