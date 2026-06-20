Доба на Запоріжжі: 20 поранених, пошкоджене поштове відділення. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби атакували Запорізьку область дронами та КАБами. Поранено 20 людей, серед них працівники поштового відділення та мешканці громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Іван Федоров та у поліції області.

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Атаки по цивільних об’єктах у Запоріжжі та громадах

У місті Запоріжжя російські дрони влучили, зокрема, у поштове відділення, де перебували цивільні. Внаслідок атаки поранення отримали 15 людей: 12 чоловіків віком від 24 до 70 років та 3 жінки віком від 26 до 54 років.

У селі Новомиколаївка зафіксовано удари керованими авіабомбами (КАБ). Там поранено трьох чоловіків віком від 33 до 55 років. У Кушугумі та Канівському FPV-дрони влучили у приватні будинки, внаслідок чого постраждали 50-річний чоловік і 55-річна жінка.

За даними правоохоронців, під ворожим вогнем опинилися 47 населених пунктів області, серед яких Запоріжжя, Вільнянка, Гуляйполе, Комишуваха, Степногірськ, Мала Токмачка та інші громади. Атаки охопили як прифронтові райони, так і тилові населені пункти.

Місцева влада та екстрені служби фіксували численні звернення від мешканців щодо наслідків обстрілів і руйнувань.

Руйнування житла та цивільної інфраструктури

Внаслідок влучань пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, а також об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема поштові відділення.

Рятувальні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів.

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