Оккупанты ударили беспилотником по АЗС в Запорожье: есть раненые. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 21 июня, российские войска нанесли удар по автозаправке в Запорожье.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг атаковал автозаправочную станцию в Запорожье с помощью БПЛА. По предварительным данным, один человек получил ранения", — говорится в сообщении.

Пока других подробностей не сообщается.

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Обновленная информация

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки на АЗС получили ранения две женщины 40 и 45 лет.

Медики оказывают пострадавшим всю неотложную помощь

Что предшествовало

Напомним, 20 июня оккупанты атаковали Запорожье девятью КАБами, в результате чего пять человек погибли и 12 пострадали.

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