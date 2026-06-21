Оккупанты ударили беспилотником по АЗС в Запорожье: есть раненые. ФОТО (обновлено)
Сегодня, 21 июня, российские войска нанесли удар по автозаправке в Запорожье.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг атаковал автозаправочную станцию в Запорожье с помощью БПЛА. По предварительным данным, один человек получил ранения", — говорится в сообщении.
Пока других подробностей не сообщается.
Обновленная информация
Позже стало известно, что в результате вражеской атаки на АЗС получили ранения две женщины 40 и 45 лет.
Медики оказывают пострадавшим всю неотложную помощь
Что предшествовало
Напомним, 20 июня оккупанты атаковали Запорожье девятью КАБами, в результате чего пять человек погибли и 12 пострадали.
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