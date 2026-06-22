Россия трижды атаковала Запорожье: есть погибшая, раненые и разрушения жилья

В ночь и утром 22 июня российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью. Повреждены частные дома и многоэтажное здание, среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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Первый удар: ранены пожилые жители

Первый удар российские войска нанесли около 23:00 21 июня по частному домовладению в одном из районов Запорожья. В результате попадания возник пожар.

Пострадали два человека — 67-летняя женщина и 71-летний мужчина. Женщина получила осколочные ранения конечностей, а у мужчины медики диагностировали острую стрессовую реакцию. Обоим оказана необходимая медицинская помощь.

После полуночи оккупанты нанесли повторный удар

После полуночи российские войска вновь атаковали город ударными беспилотниками. Один из дронов попал в частный дом, который был разрушен. На месте вспыхнул пожар.

В результате второй атаки ранения получил мужчина. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Помимо частной застройки, в результате российских ударов поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной выбиты окна и поврежден фасад здания.

На местах попаданий работают экстренные службы. Коммунальные службы ликвидируют последствия атак, а специалисты продолжают обследование поврежденных объектов.

Удар дронами утром

Утром 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

По словам Федорова, один из российских беспилотников попал в нежилое здание, где возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Еще один удар пришелся на частный жилой дом. В результате попадания вспыхнул пожар, а информация о последствиях атаки сначала уточнялась.

Позже глава области сообщил, что в результате удара по частному сектору ранения получили три человека. Во время ликвидации последствий спасатели также установили, что в охваченном огнем доме оставалась женщина.

На месте работали экстренные службы, которые проводили поисково-спасательную операцию и тушили пожар.

Впоследствии Федоров сообщил, что женщина, находившаяся в доме, разрушенном в результате атаки российского беспилотника, погибла.

В настоящее время соответствующие службы продолжают работать на местах попаданий, уточняется информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших.

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