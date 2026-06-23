Спецслужбы "Пяти глаз" предупредили о новых угрозах: разрушительный ИИ может появиться уже через несколько месяцев

Разведывательные службы стран альянса "Пять глаз" заявили, что мощные модели искусственного интеллекта могут уже в ближайшие месяцы существенно усилить кибератаки. Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии призвали правительства и бизнес готовиться к новой волне киберугроз в связи с развитием ИИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Guardian и в совместном заявлении спецслужб альянса "Пять глаз".

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В совместном обращении спецслужб Австралии, США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии отмечается, что современные модели искусственного интеллекта не только усилят средства киберзащиты, но и значительно увеличат скорость, масштабы и сложность кибератак.

Авторы документа отмечают, что передовые модели ИИ способны превзойти нынешние ожидания отрасли и коренным образом изменить как наступательные, так и оборонительные возможности в киберпространстве.

Речь идет о месяцах, а не о годах

В заявлении подчеркивается, что появление таких технологий - это вопрос не отдаленного будущего, а ближайшего времени.

По мнению экспертов, развитие искусственного интеллекта снизит технические барьеры для киберпреступников и позволит им осуществлять значительно более сложные и масштабные атаки. Именно поэтому страны призвали к комплексному реагированию как на уровне отдельных организаций, так и государств в целом.

Эксперты предупреждают о закрытых разработках

В документе не называются конкретные модели искусственного интеллекта или компании-разработчики, однако международные эксперты обращают внимание на стремительное развитие самых современных ИИ-систем.

Эксперт по вопросам национальной безопасности и искусственного интеллекта Центра исследований США при Сиднейском университете Оливия Шен заявила, что новые модели могут появиться уже в ближайшее время. В то же время она предупредила, что, помимо общедоступных разработок, могут существовать еще более мощные системы, создаваемые в закрытом режиме государствами, в частности Китаем, или частными компаниями.

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Альянс "Пять глаз": что известно?

"Пять глаз" (Five Eyes, FVEY) - это старейший и самый влиятельный в мире альянс по обмену разведывательной информацией. В него входят пять англоязычных государств, которые тесно сотрудничают в сфере разведки, кибербезопасности и борьбы с международными угрозами.

Его истоки уходят корнями во времена Второй мировой войны, когда США и Великобритания начали совместно заниматься перехватом и расшифровкой сообщений противника.

После войны, в 1946 году, страны заключили секретное соглашение UKUSA Agreement, которое стало основой современного партнерства. В 1950-х годах к сотрудничеству официально присоединились Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Основные направления работы:

обмен разведывательными данными;

радиоэлектронная разведка (SIGINT);

мониторинг киберугроз;

борьба с терроризмом;

противодействие шпионажу;

выявление деятельности иностранных спецслужб;

защита критически важной инфраструктуры.

Фактически спецслужбы стран-участниц обмениваются как оперативной информацией, так и аналитическими оценками глобальных угроз.

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