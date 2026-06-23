Спецслужби "П’яти очей" попередили про нові загрози: руйнівний ШІ може з’явитися вже за кілька місяців

Розвідки країн альянсу "П’ять очей" заявили, що потужні моделі штучного інтелекту можуть уже найближчими місяцями суттєво посилити кібератаки. Спецслужби США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії закликали уряди й бізнес готуватися до нової хвилі кіберзагроз через розвиток ШІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації The Guardian та у спільній заяві спецслужб альянсу "П'ять очей".

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У спільному зверненні спецслужб Австралії, США, Великої Британії, Канади та Нової Зеландії наголошується, що сучасні моделі штучного інтелекту не лише посилять засоби кіберзахисту, а й значно збільшать швидкість, масштаби та складність кібератак.

Автори документа зазначають, що передові моделі ШІ здатні перевершити нинішні очікування галузі та докорінно змінити як наступальні, так і оборонні можливості у кіберпросторі.

Йдеться про місяці, а не роки

У заяві наголошується, що поява таких технологій є питанням не віддаленого майбутнього, а найближчого часу.

На думку експертів, розвиток штучного інтелекту знизить технічні бар'єри для кіберзлочинців і дозволить їм здійснювати значно складніші та масштабніші атаки. Саме тому країни закликали до комплексного реагування як на рівні окремих організацій, так і держав загалом.

Експерти попереджають про закриті розробки

У документі не називаються конкретні моделі штучного інтелекту чи компанії-розробники, однак міжнародні експерти звертають увагу на стрімкий розвиток найсучасніших ШІ-систем.

Експертка з питань національної безпеки та штучного інтелекту Центру досліджень США при Сіднейському університеті Олівія Шен заявила, що нові моделі можуть з'явитися вже найближчим часом. Водночас вона застерегла, що, окрім публічно доступних розробок, можуть існувати ще потужніші системи, які створюються в закритому режимі державами, зокрема Китаєм, або приватними компаніями.

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Альянс "П'ять очей": що відомо?

"П'ять очей" (Five Eyes, FVEY) — це найстаріший і найвпливовіший у світі альянс із обміну розвідувальною інформацією. До нього входять п'ять англомовних держав, які тісно співпрацюють у сфері розвідки, кібербезпеки та боротьби з міжнародними загрозами.

Його витоки сягають часів Другої світової війни, коли США та Велика Британія почали спільно займатися перехопленням і розшифруванням повідомлень противника.

Після війни, у 1946 році, країни уклали секретну угоду UKUSA Agreement, яка стала основою сучасного партнерства. У 1950-х до співпраці офіційно приєдналися Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Основні напрямки роботи:

обмін розвідувальними даними;

радіоелектронна розвідка (SIGINT);

моніторинг кіберзагроз;

боротьба з тероризмом;

протидія шпигунству;

виявлення діяльності іноземних спецслужб;

захист критичної інфраструктури.

Фактично спецслужби країн-членів обмінюються як оперативною інформацією, так і аналітичними оцінками щодо глобальних загроз.

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