Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 394 530 человек (+1 390 за сутки), 12 050 танков, 44 604 артиллерийских системы, 24 812 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 394 530 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 394 530 (+1 390) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 050 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 24 812 (+7) шт.

артиллерийских систем — 44 604 (+74) шт.

РСЗО – 1 887 (+1) ед.

средства ПВО – 1 437 (+0) шт.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 1 719 (+7) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851) шт.

крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 110 827 (+626) шт.

специальная техника – 4 329 (+8) ед.

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