Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 394 530 человек (+1 390 за сутки), 12 050 танков, 44 604 артиллерийских системы, 24 812 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 394 530 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 394 530 (+1 390) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 050 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 24 812 (+7) шт.
- артиллерийских систем — 44 604 (+74) шт.
- РСЗО – 1 887 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 437 (+0) шт.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 719 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851) шт.
- крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 110 827 (+626) шт.
- специальная техника – 4 329 (+8) ед.
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