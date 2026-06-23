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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 394 530 человек (+1 390 за сутки), 12 050 танков, 44 604 артиллерийских системы, 24 812 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 394 530 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 394 530 (+1 390) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 050 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 812 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 44 604 (+74) шт.
  • РСЗО – 1 887 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 437 (+0) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 719 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851) шт.
  • крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 110 827 (+626) шт.
  • специальная техника – 4 329 (+8) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте с начала суток произошло 158 боевых столкновений, больше всего боев - на Покровском направлении, - Генштаб

Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 390 оккупантов за сутки

Автор: 

армия РФ (23121) Генштаб ВС (8229) ликвидация (4415) уничтожение (10087)
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Топ комментарии
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.06.2026 07:40 Ответить
+7
У кого? У кацапів? Згоден... Судячи з кількості спаленого автотранспорту - рокаду Росія - Джанкой, наші хлопці "осідлали" чепко... Звідти пишуть, що палять все, що має розміри "буханки" і більше... Аксьонов, у Криму, оголосив про заборону реалізації пального всім, за виключенням державних служб та військових.
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23.06.2026 07:20 Ответить
+5
Для всього цивілізованого світу прийшло св'ято футболу ЧС 2026 ,ну а рашиське бидло здихає за хворі у'яви свого фюрера,маючи найбільшу територію в світі 70% з якої не заселена ,рашиським чортам землі мало.Здихайте виродки, а разом з вами рашиський режим і огидний "русский мир".
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23.06.2026 07:45 Ответить

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