Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 394 530 осіб (+1 390 за добу), 12 050 танків, 44 604 артсистеми, 24 812 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 394 530 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 394 530 (+1 390) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 050 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.

артилерійських систем – 44 604 (+74) од.

РСЗВ – 1 887 (+1) од.

засоби ППО – 1 437 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 719 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 110 827 (+626) од.

спеціальна техніка – 4 329 (+8) од.

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