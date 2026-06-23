Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 394 530 осіб (+1 390 за добу), 12 050 танків, 44 604 артсистеми, 24 812 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 394 530 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 394 530 (+1 390) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 050 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.
- артилерійських систем – 44 604 (+74) од.
- РСЗВ – 1 887 (+1) од.
- засоби ППО – 1 437 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 719 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 110 827 (+626) од.
- спеціальна техніка – 4 329 (+8) од.
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