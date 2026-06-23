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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 394 530 осіб (+1 390 за добу), 12 050 танків, 44 604 артсистеми, 24 812 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 394 530 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 394 530 (+1 390) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 050 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.
  • артилерійських систем – 44 604 (+74) од.
  • РСЗВ – 1 887 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 437 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 719 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 110 827 (+626) од.
  • спеціальна техніка – 4 329 (+8) од.

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Генштаб оновив втрати РФ: мінус 1 390 окупантів за добу

Автор: 

армія рф (21341) Генштаб ЗС (8541) ліквідація (4804) знищення (10405)
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