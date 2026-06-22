На фронті від початку доби відбулося 158 боєзіткнень, найбільше боїв – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 22 червня, на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 8862 дрони–камікадзе та здійснив 1818 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: Найактивніші бої тривають на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця.

позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Кучерівки та Глушківки.

Читайте також: На фронті від початку доби 21 червня відбулося 205 боєзіткнень, найбільше ворожих атак – на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Бої на сході

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 15 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка.

Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів та 10 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено пункт управління БпЛА, чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 109 укриттів противника. Знищено або подавлено 245 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя.

Читайте також: На фронті від початку доби 21 червня відбулося 205 боєзіткнень, найбільше ворожих атак – на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районі населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного.

у районі населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степового.

Від початку доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте також: Ворог вже 44 рази атакував позиції Сил оборони, найгарячіше на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб