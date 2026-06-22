На фронте с начала суток произошло 158 боевых столкновений, больше всего боев – на Покровском направлении, – Генштаб

С начала суток понедельника, 22 июня, на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 8862 дрона-камикадзе и осуществил 1818 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы два боевых столкновения с противником. Враг совершил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Козача Лопань, Симоновка, Покаляное, Бочково, Колодязное и в районе населенного пункта Старица.

позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Козача Лопань, Симоновка, Покаляное, Бочково, Колодязное и в районе населенного пункта Старица. На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Кучеровки и Глушковки.

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Бои на востоке

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 12 атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка и в сторону Боровой, Дробишево, Озерного, Лимана. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 15 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Ризниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка.

Всего враг совершил 25 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Дорожное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка, Шевченко, Вольное, Матяшево. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов и 10 – ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага. Повреждены пункт управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники и 109 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 245 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили три вражеские атаки в районах Сичневого, Вербового и Нового Запорожья.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районе населенных пунктов Доброполье, Злагода, Еленоконстантиновка и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Чаривного.

в районе населенных пунктов Доброполье, Злагода, Еленоконстантиновка и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Чаривного. На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степового.

С начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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