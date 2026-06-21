Наиболее активные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб

С начала суток агрессор 66 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 21 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Нововасильевка, Свобода.

От вражеских авиаударов пострадали районы населенных пунктов Лужки и Горки.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником, враг совершил 16 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Один бой продолжается до сих пор.

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На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Ольговки, Дробишево и Дибровы. Два боевых столкновения продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Пискуновка.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться вблизи населенного пункта Миньковка.

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На Константиновском направлении наши защитники отразили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко. Три атаки продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Сичневого.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижовка, Чаривное. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорска.

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По данным Генштаба, на Приднепровском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.