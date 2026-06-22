РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11508 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
99 1

Враг уже 44 раза атаковал позиции Сил обороны, наиболее ожесточенные бои ведутся на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Обстановка на фронте на 22 июня

С начала суток 22 июня 2026 года войска РФ 44 раза атаковали позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Рогизное, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; в Черниговской области – Сенковка, Клюси.

Читайте также: Враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске, — ГОС

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником, враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в направлении Вильчи и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Глушковки.

Обстановка на Востоке

  • По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские военные отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Боровой, Дробышево и Озерного. Два боевых столкновения продолжаются.
  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.
  • На Краматорском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.
  • На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка. Одна атака продолжается.

Читайте также: Третий армейский корпус остановил наступление противника и стабилизировал фронт на самом длинном участке ЛБЗ, — заместитель начальника штаба Новицкий

Обстановка на юге

  • Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении Сичневого.
  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижковки, Цветкового, Староукраинки. Одно боестолкновение продолжается.
  • На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степового.
  • На Приднепровском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.

Читайте: Соотношение освобожденных и утраченных территорий в мае составляет почти +100 км² в пользу Украины, — Сырский

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток противника продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — отмечают в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (8221) боевые действия (6227) война в Украине (8510)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 