Враг уже 44 раза атаковал позиции Сил обороны, наиболее ожесточенные бои ведутся на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток 22 июня 2026 года войска РФ 44 раза атаковали позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Рогизное, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; в Черниговской области – Сенковка, Клюси.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником, враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в направлении Вильчи и в районе населенного пункта Старица.
На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Глушковки.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские военные отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Боровой, Дробышево и Озерного. Два боевых столкновения продолжаются.
- На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.
- На Краматорском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.
- На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка. Одна атака продолжается.
Обстановка на юге
- Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении Сичневого.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижковки, Цветкового, Староукраинки. Одно боестолкновение продолжается.
- На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степового.
- На Приднепровском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток противника продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — отмечают в Генштабе.
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