Враг уже 44 раза атаковал позиции Сил обороны, наиболее ожесточенные бои ведутся на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток 22 июня 2026 года войска РФ 44 раза атаковали позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Рогизное, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; в Черниговской области – Сенковка, Клюси.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником, враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в направлении Вильчи и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Глушковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские военные отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Боровой, Дробышево и Озерного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка. Одна атака продолжается.

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Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении Сичневого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижковки, Цветкового, Староукраинки. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степового.

На Приднепровском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток противника продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — отмечают в Генштабе.