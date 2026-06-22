Ворог вже 44 рази атакував позиції Сил оборони, найгарячіше на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, 22 червня 2026 року, війська РФ 44 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Рижівка, Бунякине, Рогізне, Уланове, Бачівськ, Степанівка, Малушине; на Чернігівщині – Сеньківка, Клюси.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники три рази намагалися прорвати оборону в напрямку Вільчі та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Глушківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік Борової, Дробишевого й Озерного. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Конянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка. Одна атака триває.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку Січневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степового.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголошують у Генштабі.