На фронте с начала суток 21 июня произошло 205 боевых столкновений, больше всего вражеских атак – на Гуляйпольском направлении, – Генштаб
С начала суток воскресенья, 21 июня, на фронте произошло 205 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес два ракетных удара, применив две ракеты, совершил 49 авиационных ударов, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6029 дронов-камикадзе и совершил 2083 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три боевых столкновения с противником. Враг совершил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои в Харьковской области
- В течение этих суток на Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск. Три боевых столкновения продолжаются.
- На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону Куриловки, Шейковки и Малой Шапковки.
Бои на востоке
Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 16 атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Ольговки, Дробышево и Дибровы. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Резниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука, Пискуновка. Еще одно боевое столкновение продолжается.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенного пункта Миньковка.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Плещиевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.
Всего враг совершил 20 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов и 8 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, один наземный робототехнический комплекс, пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и 22 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 230 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону Сичневого.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижовка, Зализнычное, Рождественка, Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорска.
С начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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