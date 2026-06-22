На фронте с начала суток 21 июня произошло 205 боевых столкновений, больше всего вражеских атак – на Гуляйпольском направлении, – Генштаб

С начала суток воскресенья, 21 июня, на фронте произошло 205 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара, применив две ракеты, совершил 49 авиационных ударов, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6029 дронов-камикадзе и совершил 2083 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три боевых столкновения с противником. Враг совершил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Читайте также: За сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения. Больше всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Бои в Харьковской области

В течение этих суток на Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск. Три боевых столкновения продолжаются.

позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск. Три боевых столкновения продолжаются. На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону Куриловки, Шейковки и Малой Шапковки.

Бои на востоке

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 16 атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Ольговки, Дробышево и Дибровы. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Резниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука, Пискуновка. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенного пункта Миньковка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Плещиевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

Всего враг совершил 20 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов и 8 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, один наземный робототехнический комплекс, пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и 22 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 230 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в сторону Сичневого.

Читайте также: На фронте произошло 157 боевых столкновений, из них 23 - на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 25 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижовка, Зализнычное, Рождественка, Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.

в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижовка, Зализнычное, Рождественка, Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются. На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорска.

С начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: За сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения. Больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА