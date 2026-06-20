На фронте произошло 157 боевых столкновений, из них 23 - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 20 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6373 дрона-камикадзе и осуществил 1843 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

По данным Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях боевых столкновений не зафиксировано. Враг совершил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений возле Избицкого и Зыбино. Три боевых столкновения продолжаются.

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На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону Ковшаровки, Купянска–Узлового. Одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики предприняли одиннадцать попыток, которые украинские воины успешно отразили в районах Шейковки, Ольговки, Новоселовки, Дробышево, Дерилово и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили тринадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Калеников, Закитного и в сторону Рай-Александровки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Тихоновка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили одиннадцать вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки.

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Всего враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вильное, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Дорожное и в сторону Белицкого, Кучерова Яра, Шахово, Новопавловки, Филии, Торецкого, Родинского, Новогришино, Гулево, Мирного, Сергеевки. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 27 оккупантов и 21 – ранено; уничтожен один танк, одна самоходная артиллерийская установка, шесть единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника. Повреждены шесть артиллерийских систем, три единицы автомобильной техники и два пункта управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 231 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении противник дважды пытался продвигаться в районах Поддубного и Тернового.

Боевые действия на юге

Шестнадцать атак оккупантов произошло на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Зализнычное, Чаривное и в сторону Доброполья, Рыбного, Гиркого, Воздвижевки, Еленоконстантиновки. Два боевые столкновения продолжаются.

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На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах Каменского и Степногорска.

С начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.