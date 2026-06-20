На фронті відбулося 157 боєзіткнень, з них 23 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 20 червня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6373 дрони–камікадзе та здійснив 1843 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

За даними Генштабу, на Північно–Слобожанському та Курському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. Ворог здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького та Зибиного. Три боєзіткнення тривають.

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На Куп’янському напрямку сьогодні ворог три рази атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік Ківшарівки, Куп’янська–Вузлового. Одне боєзіткнення триває.

Бої на сході

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили одинадцять спроб, які українські воїни успішно відбили в районах Шийківки, Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового та Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили тринадцять спроб загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки, Калеників, Закітного та в бік Рай–Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили одинадцять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в бік Костянтинівки.

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Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Дорожнє та в бік Білицького, Кучерового Яру, Шахового, Новопавлівки, Філії, Торецького, Родинського, Новогришиного, Гулівого, Мирного, Сергіївки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів та 21 – поранено; знищено один танк, одну самохідну артилерійську установку, шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено шість артилерійських систем, три одиниці автомобільної техніки та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просуватись в районах Піддубного та Тернового.

Бойові дії на півдні

Шістнадцять атак окупантів відбулося на Гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне та в бік Добропілля, Рибного, Гіркого, Воздвижівки, Оленокостянтинівки. Два боєзіткнення тривають.

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На Оріхівському напрямку ворог два рази штурмував позиції наших захисників у районах Кам'янського та Степногірська.

Від почату доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.