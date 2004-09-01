На фронті від початку доби 21 червня відбулося 205 боєзіткнень, найбільше ворожих атак – на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 21 червня, на фронті відбулося 205 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав двох ракетних удари застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6029 дронів–камікадзе та здійснив 2083 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано три боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Бої на Харківщині

Упродовж цієї доби на Південно–Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. Три боєзіткнення тривають.

позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. Три боєзіткнення тривають. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в бік Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

Бої на сході

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 16 атак в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Ольгівки, Дробишевого й Діброви. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка. Ще одне боєзіткнення триває.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагалися витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населеного пункту Міньківка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

Усього 20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 8 – поранено; знищено одну артилерійську систему, один наземний робототехнічний комплекс, п’ять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 22 пункти укриття противника. Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в бік Січневого.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 25 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне. Два боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степногірська.

Від почату доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте також: За добу на фронті зафіксовано 234 боєзіткнення. Найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА