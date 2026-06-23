РФ атаковала Запорожский район: горит учебное заведение, повреждены ЦНАП и сельсовет

Утром 23 июня 2026 года войска РФ нанесли удар по Запорожскому району.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг нанес удар по Запорожскому району. В результате атаки горит здание учебного заведения. Также повреждены окна ЦНАПа и здания сельского совета", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, предварительно, пострадавших нет.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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