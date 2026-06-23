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Новини Обстріли Запорізької області
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РФ атакувала Запорізький район: горить освітній заклад, пошкоджено ЦНАП та сільраду

Російські безпілотники кілька разів атакували Запоріжжя, влучивши у приватну та нежитлову забудову.

Зранку 23 червня 2026 року війська РФ вдарили по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

"Ворог вдарив по Запорізькому району. Внаслідок атаки горить приміщення освітнього закладу. Також пошкоджено вікна ЦНАПу та будівлі сільської ради", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, попередньо, минулося без постраждалих.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Також читайте: РФ атакувала Запоріжжя: двоє постраждалих, пошкоджені СТО та АЗС

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обстріл (34655) Запорізька область (5010) Запорізький район (639)
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