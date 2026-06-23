РФ атакувала Запорізький район: горить освітній заклад, пошкоджено ЦНАП та сільраду
Зранку 23 червня 2026 року війська РФ вдарили по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
"Ворог вдарив по Запорізькому району. Внаслідок атаки горить приміщення освітнього закладу. Також пошкоджено вікна ЦНАПу та будівлі сільської ради", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, попередньо, минулося без постраждалих.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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