Турция об ударе РФ по ее торговому судну в Черном море: Призываем все стороны к деэскалации

В Турции сообщили о двух пострадавших гражданах в результате удара российского БПЛА по судну, находившемуся у порта Черноморское.

Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает Цензор.НЕТ.

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Там напомнили, что 22 июня судно, принадлежащее турецкой компании (плавающее под флагом Панамы), подверглось атаке беспилотников у украинского Черноморска, в результате чего ранения получили двое членов экипажа - граждане Турции.

"Наша обеспокоенность в связи с этими ударами, угрожающими нашим интересам в Черном море и региональной безопасности в результате эскалации российско-украинской войны, доведена до сведения властей обеих стран. Обеспечение безопасности судоходства для гражданских судов в Черном море остается одним из ключевых приоритетов для нашей страны. Призываем все соответствующие стороны принять меры для деэскалации напряженности в регионе", - подчеркнули в министерстве.

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Что предшествовало?

В ночь на 22 июня в результате атаки вражеского беспилотника было поражено сухогрузное судно VICTRESS (судовладелец - Турция, флаг - Панама). На борту возник масштабный пожар, который привел к гибели одного из членов экипажа.

Также ночью российские дроны атаковали еще два торговых судна под флагами Панамы, Палау и Белиза. Часть из них получила повреждения, однако продолжила движение, пострадавших не зафиксировано.

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