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Новини Атака РФ на цивільні судна
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Туреччина про удар РФ по її торговому судну у Чорному морі: Закликаємо усі сторони до деескалації

Удар по торговому судну біля Одещини: Туреччина відреагувала

У Туреччині заявили про двох постраждалих громадян внаслідок удару російського БпЛА по судну, що перебувало біля порту Чорноморське.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там нагадали, що 22 червня судно у власності турецької компанії (ходить під прапором Панами) атакували безпілотники біля українського Чорноморська, внаслідок чого дістали поранення двоє членів екіпажу - громадяни Туреччини.

"Наші занепокоєння щодо цих ударів, що загрожують нашим інтересам у Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації у російсько-українській війні, повідомлено органам влади обох країн. Забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден у Чорному морі залишається одним з ключових пріоритетів для нашої країни. Закликаємо усі відповідні сторони вжити заходів для деескалації напруги у регіоні", - наголосили у міністерстві.

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Що передувало?

У ніч проти 22 червня внаслідок атаки ворожого безпілотника було уражено суховантажне судно VICTRESS (судновласник - Туреччина, прапор - Панама). На борту виникла масштабна пожежа, що призвела до загибелі одного з членів екіпажу.

Також вночі російські дрони атакували ще два торговельні судна під прапорами Панами, Палау та Белізу. Частина з них отримала пошкодження, однак продовжила рух, постраждалих не зафіксовано.

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корабель (1669) обстріл (34655) Туреччина (3727) Чорне море (1709)
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Топ коментарі
+8
Отаке - а спитати кацапів - нагуя ви б"єте по торгових суднах?
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23.06.2026 09:30 Відповісти
+7
Усіх закликали до деескалації, починаючи з Ватикану.
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23.06.2026 09:25 Відповісти
+7
Туреччина на боці росії з самого початку, вони ніколи сильно не критикували росію.
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23.06.2026 09:29 Відповісти

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