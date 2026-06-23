Туреччина про удар РФ по її торговому судну у Чорному морі: Закликаємо усі сторони до деескалації

У Туреччині заявили про двох постраждалих громадян внаслідок удару російського БпЛА по судну, що перебувало біля порту Чорноморське.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там нагадали, що 22 червня судно у власності турецької компанії (ходить під прапором Панами) атакували безпілотники біля українського Чорноморська, внаслідок чого дістали поранення двоє членів екіпажу - громадяни Туреччини.

"Наші занепокоєння щодо цих ударів, що загрожують нашим інтересам у Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації у російсько-українській війні, повідомлено органам влади обох країн. Забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден у Чорному морі залишається одним з ключових пріоритетів для нашої країни. Закликаємо усі відповідні сторони вжити заходів для деескалації напруги у регіоні", - наголосили у міністерстві.

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Що передувало?

У ніч проти 22 червня внаслідок атаки ворожого безпілотника було уражено суховантажне судно VICTRESS (судновласник - Туреччина, прапор - Панама). На борту виникла масштабна пожежа, що призвела до загибелі одного з членів екіпажу.

Також вночі російські дрони атакували ще два торговельні судна під прапорами Панами, Палау та Белізу. Частина з них отримала пошкодження, однак продовжила рух, постраждалих не зафіксовано.

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