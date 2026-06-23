Наводил врага на защитников Запорожья: СБУ задержала дезертира

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила военнослужащего-дезертира, который сотрудничал с ФСБ и наводил российские атаки на позиции защитников Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, дезертир попал в поле зрения ФСБ после того, как начал оставлять прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов. Впоследствии с ним связался сотрудник российской спецслужбы и предложил сотрудничество.

Собирал данные о позициях украинских военных

После вербовки агент начал собирать информацию о местах дислокации Сил обороны Украины.

Для этого он общался со знакомыми и в ходе повседневных разговоров завуалированно выпытывал необходимые сведения. Получив ориентировочные геолокации, выезжал на место для дополнительной разведки и передавал информацию куратору из ФСБ.

Правоохранители зафиксировали, как фигурант отмечал потенциальные цели на Google Maps и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.

Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подозреваемого, приняли меры для обеспечения безопасности позиций украинских военных, после чего задержали его по месту жительства.

Во время обыска у мужчины изъяли два мобильных телефона, которые он использовал для засекреченной связи с представителем ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Угрожает пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 408 - дезертирство.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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