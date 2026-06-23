Наводил врага на защитников Запорожья: СБУ задержала дезертира
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила военнослужащего-дезертира, который сотрудничал с ФСБ и наводил российские атаки на позиции защитников Запорожья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, дезертир попал в поле зрения ФСБ после того, как начал оставлять прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов. Впоследствии с ним связался сотрудник российской спецслужбы и предложил сотрудничество.
Собирал данные о позициях украинских военных
После вербовки агент начал собирать информацию о местах дислокации Сил обороны Украины.
Для этого он общался со знакомыми и в ходе повседневных разговоров завуалированно выпытывал необходимые сведения. Получив ориентировочные геолокации, выезжал на место для дополнительной разведки и передавал информацию куратору из ФСБ.
Правоохранители зафиксировали, как фигурант отмечал потенциальные цели на Google Maps и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.
Задержание и подозрение
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подозреваемого, приняли меры для обеспечения безопасности позиций украинских военных, после чего задержали его по месту жительства.
Во время обыска у мужчины изъяли два мобильных телефона, которые он использовал для засекреченной связи с представителем ФСБ через анонимный чат в мессенджере.
Угрожает пожизненное заключение
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- ч. 1 ст. 408 - дезертирство.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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