Наводив ворога на оборонців Запоріжжя: СБУ затримала дезертира

Контррозвідка Служби безпеки України викрила військового-дезертира, який співпрацював із ФСБ та наводив російські атаки на позиції оборонців Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, дезертир потрапив у поле зору ФСБ після того, як почав залишати прокремлівські коментарі в чатах телеграм-каналів. Згодом з ним зв'язався співробітник російської спецслужби та запропонував співпрацю.

Збирав дані про позиції українських військових

Після вербування агент почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони України.

Для цього він спілкувався зі знайомими та під час побутових розмов завуальовано випитував необхідні відомості. Отримавши орієнтовні геолокації, виїжджав на місце для додаткової розвідки та передавав інформацію куратору з ФСБ.

Правоохоронці задокументували, як фігурант позначав потенційні цілі на Google Maps і надсилав відповідні скріншоти російській спецслужбі.

Затримання та підозра

Співробітники СБУ завчасно викрили підозрюваного, вжили заходів для убезпечення позицій українських військових, після чого затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку у чоловіка вилучили два мобільні телефони, які він використовував для законспірованого зв'язку з представником ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Загрожує довічне ув'язнення

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінальний кодекс України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 408 — дезертирство.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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