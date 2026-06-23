Российская экономика буксует под давлением войны, но пока далека от краха, - The Economist

Военная экономика России сталкивается со всё большими трудностями и признаками "структурного истощения", однако ресурсов для продолжения агрессии против Украины ей пока хватает. Быстрого обвала финансовой системы агрессора пока не ожидается.

Об этом говорится в материале издания The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

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В последнее время аналитики, в частности из Кильского института мировой экономики, все чаще фиксируют ухудшение ситуации в РФ. Более того, даже официальная российская статистика зафиксировала сокращение ВВП на 0,2% в первом квартале 2026 года. Этому, в частности, способствовало январское повышение НДС, которое заставило россиян массово тратить сбережения в конце 2025 года.

Несмотря на это, реальное положение дел свидетельствует скорее о замедлении темпов роста, чем о полноценном кризисе.

Что держит российскую экономику на плаву:

Россия успешно перенаправила торговые потоки в Китай и Индию. С 2022 по 2025 годы реальный ВВП на душу населения в стране вырос на 12%.

Несмотря на регулярные удары Украины по российской энергетической инфраструктуре, объемы экспорта товаров в апреле оказались даже несколько выше, чем в прошлом году, чему способствовали периодические скачки цен на нефть.

Кроме того, как пишет издание, в прошлом году РФ потратила на армию 7-8% ВВП - этого недостаточно для экономического коллапса.

Прогнозы на 2026 год

По оценкам издания, фискальные проблемы Кремля пока не носят катастрофического характера. У российских властей все еще есть пространство для маневра: они могут дополнительно повышать налоги, привлекать средства на внутреннем рынке или расходовать остатки резервных фондов.

Ожидается, что по итогам 2026 года ВВП России может вырасти примерно на 1%.

The Economist резюмирует: ужесточение западных санкций, падение мировых цен на нефть или более масштабные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающую отрасль РФ способны сильнее затормозить российскую экономику, однако для её полного подрыва понадобится гораздо более радикальный фактор.

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