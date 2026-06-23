Російська економіка буксує під тиском війни, але досі далека від краху, - The Economist

Воєнна економіка Росії стикається з дедалі більшими труднощами та ознаками "структурного виснаження", проте ресурсів для продовження агресії проти України їй поки що вистачає. Швидкого обвалу фінансової системи агресора наразі не очікується.

Про це йдеться у матеріалі видання The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Останнім часом аналітики, зокрема з Кільського інституту світової економіки, все частіше фіксують погіршення ситуації в РФ. Ба більше, навіть офіційна російська статистика зафіксувала скорочення ВВП на 0,2% у першому кварталі 2026 року. Цьому, зокрема, посприяло січневе підвищення ПДВ, яке змусило росіян масово витрачати заощадження наприкінці 2025 року.

Попри це, реальний стан справ демонструє радше уповільнення темпів зростання, ніж повноцінну кризу.

Що утримує російську економіку на плаву:

Росія успішно перенаправила торгівельні потоки на Китай та Індію. З 2022 по 2025 роки реальний ВВП на душу населення в країні зріс на 12%.

Попри регулярні удари України по російській енергетичній інфраструктурі, обсяги експорту товарів у квітні виявилися навіть дещо вищими, ніж торік, чому посприяли періодичні стрибки цін на нафту.

До того, як пише видання, торік РФ витратила на армію 7–8% ВВП, - цього замало для економічного колапсу.

Прогнози на 2026 рік

За оцінками видання, фіскальні проблеми Кремля наразі не є катастрофічними. Російська влада все ще має простір для маневру: вона може додатково підвищувати податки, залучати кошти на внутрішньому ринку або спустошувати залишки резервних фондів.

Очікується, що за підсумками 2026 року ВВП Росії може зрости приблизно на 1%.

The Economist резюмує, - посилення західних санкцій, падіння світових цін на нафту або масштабніші атаки українських безпілотників на нафтопереробну галузь РФ здатні сильніше загальмувати російську економіку, однак для її повного підриву знадобиться значно радикальніший фактор.

Також читайте: Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились, - Лавров