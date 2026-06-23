В Украине могут построить подземные хранилища топлива из-за угрозы российских ударов

В Украине могут появиться подземные хранилища топлива для формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Espreso и президента Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослава Старовойтенко.

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Закон о минимальных запасах остается в силе

По словам Старовойтенко, закон "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", вступивший в силу в декабре 2024 года, продолжает действовать.

В то же время ответственность за невыполнение отдельных его требований на период военного положения отложена.

"Для рынка важно понимать: закон никто не отменял. Он остается в силе и предусматривает обязанность субъектов рынка создавать минимальные запасы нефтепродуктов", — отметил Старовойтенко.

По его словам, нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет полноценно реализовать модель накопления запасов.

Рассматриваются подземные хранилища

Президент Нефтегазовой ассоциации сообщил, что правительство прорабатывает различные модели функционирования системы минимальных запасов во время войны.

В частности, одним из вариантов является размещение части запасов в подземных хранилищах.

Ожидается, что это позволит минимизировать убытки от вражеских атак на топливную инфраструктуру.

"Когда государство определится с окончательной моделью функционирования системы МЗНН во время войны, действующие решения об отсрочке ответственности могут быть пересмотрены", — подчеркнул Старовойтенко.

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Бизнес уже готовится к новым условиям

По словам генерального директора OKKO Group Василия Даниляка, компания уже приступила к разработке проектов подземных резервуаров.

В то же время он признал, что для бизнеса это будет означать значительное удорожание инфраструктуры.

"Если раньше, например, мы никогда не задумывались о подземных резервуарах, то сейчас начали над этим работать", — отметил Даниляк.

По его словам, в странах Европы такая практика практически не применяется из-за высокой стоимости и экономической неэффективности.

Какие запасы должны создать операторы

Закон предусматривает поэтапное формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

В первый год действия системы участники рынка должны обеспечить запасы на уровне 3% от объемов импорта или производства за предыдущий период, но не менее 250 тонн в год.

В дальнейшем этот показатель будет постепенно расти и с восьмого года действия закона должен составить 24%.

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