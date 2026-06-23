В Україні можуть побудувати підземні сховища пального через загрозу російських ударів

В Україні можуть з'явитися підземні сховища пального для формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал Еспресо та президента Нафтогазової асоціації України Ярослава Старовойтенка.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Закон про мінімальні запаси залишається чинним

За словами Старовойтенка, закон "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", який набув чинності у грудні 2024 року, продовжує діяти.

Водночас відповідальність за невиконання окремих його вимог на період воєнного стану відтермінована.

"Для ринку важливо розуміти: закон ніхто не скасовував. Він залишається чинним і передбачає обов'язок суб'єктів ринку створювати мінімальні запаси нафтопродуктів", – зазначив Старовойтенко.

За його словами, нинішня безпекова ситуація не дозволяє повноцінно реалізувати модель накопичення запасів.

Розглядають підземні сховища

Президент Нафтогазової асоціації повідомив, що уряд опрацьовує різні моделі функціонування системи мінімальних запасів під час війни.

Зокрема, одним із варіантів є розміщення частини запасів у підземних сховищах.

Очікується, що це дозволить мінімізувати збитки від ворожих атак на паливну інфраструктуру.

"Коли держава визначиться з фінальною моделлю функціонування системи МЗНН під час війни, чинні рішення щодо відтермінування відповідальності можуть бути переглянуті", – наголосив Старовойтенко.

Читайте: Україна у травні закачала у підземні сховища понад мільярд кубометрів газу. Це у 1,5 раза більше, ніж торік

Бізнес уже готується до нових умов

За словами CEO OKKO Group Василя Даниляка, компанія вже почала працювати над проєктами підземних резервуарів.

Водночас він визнав, що для бізнесу це означатиме значне подорожчання інфраструктури.

"Якщо ми раніше, наприклад, не думали ніколи про підземні резервуари, ми зараз почали над цим працювати", – зазначив Даниляк.

За його словами, у країнах Європи така практика майже не застосовується через високу вартість та економічну неефективність.

Які запаси повинні створити оператори

Закон передбачає поетапне формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

На першому році дії системи учасники ринку мають забезпечити запаси на рівні 3% від обсягів імпорту або виробництва за попередній період, але не менше 250 тонн на рік.

Надалі цей показник поступово зростатиме і з восьмого року дії закону має становити 24%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запаси газу в українських сховищах перевищили 10 мільярдів кубометрів