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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 395 790 человек (+1 260 за сутки), 12 056 танков, 44 664 артиллерийских системы, 24 816 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы батальона SIGNUM ликвидировали 59 рашистов в лесах Лиманского района

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 395 790 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 395 790 (+1 260) человек
  • танков — 12 056 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 816 (+4) шт.
  • артиллерийских систем — 44 664 (+60) шт.
  • РСЗО — 1 889 (+2) ед.
  • средства ПВО — 1 440 (+3) ед.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 1 726 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 369 888 (+1 873) шт.
  • крылатые ракеты — 4 787 (+0) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 111 257 (+430) шт.
  • специальная техника — 4 333 (+4) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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Автор: 

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