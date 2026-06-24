Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 395 790 человек (+1 260 за сутки), 12 056 танков, 44 664 артиллерийских системы, 24 816 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 395 790 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 395 790 (+1 260) человек
- танков — 12 056 (+6) шт.
- боевых бронированных машин — 24 816 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 44 664 (+60) шт.
- РСЗО — 1 889 (+2) ед.
- средства ПВО — 1 440 (+3) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 726 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 369 888 (+1 873) шт.
- крылатые ракеты — 4 787 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 111 257 (+430) шт.
- специальная техника — 4 333 (+4) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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