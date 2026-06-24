Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 395 790 осіб (+1 260 за добу), 12 056 танків, 44 664 артсистеми, 24 816 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 394 530 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 395 790 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 056 (+6) од.

бойових броньованих машин - 24 816 (+4) од.

артилерійських систем - 44 664 (+60) од.

РСЗВ - 1 889 (+2) од.

засоби ППО - 1 440 (+3) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 726 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 369 888 (+1 873) од.

крилаті ракети - 4 787 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 111 257 (+430) од.

спеціальна техніка - 4 333 (+4) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС ліквідували російського офіцера, який доповідав Путіну про взяття Сіверська та "злочини" ЗСУ. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожа МВГ, що мала б захищати бензовоз армії РФ від БПЛА, стрімко тікає до найближчого переліску, побачивши дрон. ВIДЕО