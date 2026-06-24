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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 395 790 осіб (+1 260 за добу), 12 056 танків, 44 664 артсистеми, 24 816 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці батальйону SIGNUM ліквідували 59 рашистів у лісах на Лиманщині

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 394 530 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 395 790 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 056 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 24 816 (+4) од.
  • артилерійських систем - 44 664 (+60) од.
  • РСЗВ - 1 889 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 440 (+3) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 726 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 369 888 (+1 873) од.
  • крилаті ракети - 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 111 257 (+430) од.
  • спеціальна техніка - 4 333 (+4) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21351) Генштаб ЗС (8545) ліквідація (4805)
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Топ коментарі
+14
Пройшло повідомлення про випадок з рашистським "военкором":

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24.06.2026 07:18 Відповісти
+11
Чумардоси 30 тисяч з початку червня
Логістика 9 636 од, рекордний до цього травень 8 612, а вчора був новий добовий рекорд 626 од.
РСЗВ і ППО вболіваємо
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24.06.2026 07:01 Відповісти
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.06.2026 07:08 Відповісти

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