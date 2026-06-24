Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 395 790 осіб (+1 260 за добу), 12 056 танків, 44 664 артсистеми, 24 816 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 394 530 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 395 790 (+1 260) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 056 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 24 816 (+4) од.
- артилерійських систем - 44 664 (+60) од.
- РСЗВ - 1 889 (+2) од.
- засоби ППО - 1 440 (+3) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 726 (+7) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 369 888 (+1 873) од.
- крилаті ракети - 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 111 257 (+430) од.
- спеціальна техніка - 4 333 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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