Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области: произошел пожар

Вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По информации ГСЧС, пожар, возникший в результате удара, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

"До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!", - подчеркивает глава области.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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