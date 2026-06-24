РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10712 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
480 0

Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области: произошел пожар

Шахед атакует Полтавскую область

Вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

По информации ГСЧС, пожар, возникший в результате удара, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

"До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!", - подчеркивает глава области.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте также: Удар РФ по Полтаве: двое человек погибли, раненых уже 13, среди них - 6 детей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33319) дроны (7447) Полтавская область (1430) Полтавский район (132)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 