Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области: произошел пожар
Вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Полтавском районе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По информации ГСЧС, пожар, возникший в результате удара, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.
"До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!", - подчеркивает глава области.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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