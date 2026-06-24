Російські дрони атакували промпідприємство на Полтавщині: була пожежа

Ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За інформацією ДСНС, пожежу, яка виникла унаслідок удару, ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!", - наголошує очільник області.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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