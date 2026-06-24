Російські дрони атакували промпідприємство на Полтавщині: була пожежа
Ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За інформацією ДСНС, пожежу, яка виникла унаслідок удару, ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!", - наголошує очільник області.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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