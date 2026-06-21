Удар РФ по Полтаві: двоє людей загинули, поранених вже 13, серед них - 6 дітей. ФОТОрепортаж

Вчора, 20 червня 2026 року, ворог атакував Полтавський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ОВА, зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей.

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Є загиблі

На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні.

Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.















Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Полтаву: поранені дев’ятеро людей, з них четверо - діти.

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