УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9215 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Полтаву
2 629 3

Удар РФ по Полтаві: двоє людей загинули, поранених вже 13, серед них - 6 дітей. ФОТОрепортаж

Вчора, 20 червня 2026 року, ворог атакував Полтавський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними ОВА, зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей.

Також читайте: Вибухи у Києві та Полтаві: Росія вдарила балістичними ракетами

Є загиблі

На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні. 

Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Полтаву: поранені дев’ятеро людей, з них четверо - діти.

Також читайте: Ударом РФ зруйновано об’єкт агропромислового комплексу на Полтавщині (оновлено)

Автор: 

обстріл (34617) Полтава (602) жертви (1995) Полтавська область (1404) Полтавський район (131)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 