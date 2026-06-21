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Удар РФ по Полтаві: двоє людей загинули, поранених вже 13, серед них - 6 дітей. ФОТОрепортаж
Вчора, 20 червня 2026 року, ворог атакував Полтавський район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей.
Є загиблі
На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні.
Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Полтаву: поранені дев’ятеро людей, з них четверо - діти.
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