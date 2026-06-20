Ворог атакував Полтаву: поранені дев’ятеро людей, з них четверо - діти (оновлено)

Ввечері суботи, 20 червня, російські загарбники атакували Полтаву. Є поранені, серед них - діти.

Про це повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Три дитини постраждали

"Внаслідок обстрілу поранення отримали троє дітей. Всі госпіталізовані. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

У місті лунали вибухи

"Суспільне" повідомляє, що ввечері 20 червня у Полтаві пролунала серія гучних вибухів. Перші було чутно близько 20:10. Їх було щонайменше три.

У цей час у Полтавському районі тривала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ двічі повідомляли про швидкісні цілі на Полтаву.

Оновлено

Згодом Ямщикова повідомила, що кількість постраждалих від ворожого обстрілу дітей зросла до чотирьох. Ще одну дитину каретою швидкої допомоги доставили до дитячої міської лікарні.

О 21:49 Ямщикова повідомила, що кількість поранених зросла до девʼяти Окрім чотирьох дітей, поранення внаслідок ворожого обстрілу отримали п’ятеро дорослих. Усіх постраждалих госпіталізовано. Їм надають необхідну допомогу.

Читайте також: Вибухи у Києві та Полтаві: Росія вдарила балістичними ракетами