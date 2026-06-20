Враг атаковал Полтаву: ранены девять человек, из них четверо - дети (обновлено)

Вечером в субботу, 20 июня, российские захватчики атаковали Полтаву. Трое детей получили ранения.

Об этом сообщила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова, передает Цензор.НЕТ.

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Трое детей пострадали

"В результате обстрела ранения получили трое детей. Все госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В городе были взрывы

"Суспільне" сообщает, что вечером 20 июня в Полтаве раздалась серия громких взрывов. Первые были слышны около 20:10. Их было как минимум три.

В это время в Полтавском районе продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о скоростных целях, направляющихся на Полтаву.

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Впоследствии Ямщикова сообщила, что количество пострадавших от вражеских обстрелов детей выросло до четырех. Еще одного ребенка каретой скорой помощи доставили в детскую городскую больницу.

В 21:49 Ямщикова сообщила, что количество раненых возросло до девяти Кроме четырех детей, ранения в результате вражеских обстрелов получили пятеро взрослых. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказывают необходимую помощь.

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