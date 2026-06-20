Враг атаковал Полтаву: ранены девять человек, из них четверо - дети (обновлено)
Вечером в субботу, 20 июня, российские захватчики атаковали Полтаву. Трое детей получили ранения.
Об этом сообщила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова, передает Цензор.НЕТ.
Трое детей пострадали
"В результате обстрела ранения получили трое детей. Все госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В городе были взрывы
"Суспільне" сообщает, что вечером 20 июня в Полтаве раздалась серия громких взрывов. Первые были слышны около 20:10. Их было как минимум три.
В это время в Полтавском районе продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о скоростных целях, направляющихся на Полтаву.
Обновлено
Впоследствии Ямщикова сообщила, что количество пострадавших от вражеских обстрелов детей выросло до четырех. Еще одного ребенка каретой скорой помощи доставили в детскую городскую больницу.
В 21:49 Ямщикова сообщила, что количество раненых возросло до девяти Кроме четырех детей, ранения в результате вражеских обстрелов получили пятеро взрослых. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказывают необходимую помощь.
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Чому не показують фото цих дітей всім Африканцям, Азії, США і тд?
АХХХХХХХХ ДА!!! ЗАБУВ
- замість дипломатів у нас корабельні сосни і корупціонери(щоб мали імунітет)
- а ще підлизують ЛІДОРУ здаючи цяцьки по приказу