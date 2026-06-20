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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Враг атаковал Полтаву: ранены девять человек, из них четверо - дети (обновлено)

взрывы, дым

Вечером в субботу, 20 июня, российские захватчики атаковали Полтаву. Трое детей получили ранения.

Об этом сообщила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова, передает Цензор.НЕТ.

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Трое детей пострадали

"В результате обстрела ранения получили трое детей. Все госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В городе были взрывы 

"Суспільне" сообщает, что вечером 20 июня в Полтаве раздалась серия громких взрывов. Первые были слышны около 20:10. Их было как минимум три.

В это время в Полтавском районе продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о скоростных целях, направляющихся на Полтаву.

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Обновлено

Впоследствии Ямщикова сообщила, что количество пострадавших от вражеских обстрелов детей выросло до четырех. Еще одного ребенка каретой скорой помощи доставили в детскую городскую больницу.

В 21:49 Ямщикова сообщила, что количество раненых возросло до девяти Кроме четырех детей, ранения в результате вражеских обстрелов получили пятеро взрослых. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказывают необходимую помощь.

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Автор: 

дети (6901) обстрел (33264) Тахтаулове (802) Полтавская область (1427) Полтавский район (129)
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Топ комментарии
+8
Чим зайняті наші дипломати?

Чому не показують фото цих дітей всім Африканцям, Азії, США і тд?

АХХХХХХХХ ДА!!! ЗАБУВ

- замість дипломатів у нас корабельні сосни і корупціонери(щоб мали імунітет)
- а ще підлизують ЛІДОРУ здаючи цяцьки по приказу
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20.06.2026 21:33 Ответить
+4
Вони здають медальки, їм ніколи! От би так збирали солдатам на передовій!Нарід, вам подобається?
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20.06.2026 21:48 Ответить
+2
Рашиський геноцид проти українського народу триває як завжди ворог воює з мирним населенням ,а в нас вистоїлась черга повернення польських нагород президентами і іншими високопосадовцями в знак солідарності з "найвеличнішим " ,адже там весь "патріотизм" щоб перебити корупційні скандали ,я не захищаю поляків ,але чи потрібні ці скандали під час війни вони грають на руку лише ворогу.
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20.06.2026 21:45 Ответить

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