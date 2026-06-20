Россияне атаковали Кропивницкий: поврежден жилой дом, произошел пожар

В результате вражеской атаки в городе Кропивницкий Кировоградской области был поврежден жилой дом. Также произошел пожар.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"В результате вражеской атаки с использованием дронов в областном центре зафиксировано повреждение жилого дома. На месте происшествия вспыхнул пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее, в 22:06, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских реактивных БПЛА в направлении Кропивницкого.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 20 июня, российские захватчики атаковали Полтаву. Есть раненые, среди них - дети.

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