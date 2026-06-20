Росіяни атакували Кропивницький: пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа
Внаслідок ворожої атаки у місті Кропивницький Кіровоградської області пошкоджено житловий будинок. Також сталася пожежа.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Внаслідок ворожої дронової атаки в обласному центрі зафіксовано пошкодження житлового будинку. На місці події спалахнула пожежа. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - сказано в повідомленні.
Перед цим о 22:06 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих реактивних БпЛА на Кропивницький.
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Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 20 червня, російські загарбники атакували Полтаву. Є поранені, серед них - діти.
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