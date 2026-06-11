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Новини Удар росіян по Полтавщині
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Ударом РФ зруйновано об’єкт агропромислового комплексу на Полтавщині (оновлено)

Вибух боєприпасу у Дніпрі

У ніч проти 11 червня російські окупанти атакували Полтаву балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Віталій Дяківнич та місцеві телеграм-канали.

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По щонайменше п'ять потужних вибухів, які пролунали у місті, розповіли місцеві мешканці.

"Полтавський район під атакою ворога. Залишайтеся в укриттях", - заявив начальник ОВА.

Повітряні сили перед цим попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом і ракети у напрямку Полтавщини.

"В Полтаві було чутно вибухи. Інформація уточнюється.

Тривога триває. До відбою перебувайте в укриттях", - повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Оновлення

За даними ОВА, у Полтавському районі зруйновано обʼєкт агропромислового комплексу.

Минулося без постраждалих.

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Автор: 

обстріл (34445) Полтава (599) Полтавська область (1397) Полтавський район (127)
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Топ коментарі
+6
ямщикова- це та, яку з "фонаря" призначив Найвеличнійший...?
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11.06.2026 06:46 Відповісти
+2
Та указ не "Президента", а зеленого, тупого, казнокрада клоуна!
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11.06.2026 09:01 Відповісти
+1
Невже? Здається, це виборна посада. Чи Автор може надати указ Президента про, начебто, призначення....
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11.06.2026 08:45 Відповісти
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ямщикова- це та, яку з "фонаря" призначив Найвеличнійший...?
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11.06.2026 06:46 Відповісти
Невже? Здається, це виборна посада. Чи Автор може надати указ Президента про, начебто, призначення....
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11.06.2026 08:45 Відповісти
Та указ не "Президента", а зеленого, тупого, казнокрада клоуна!
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11.06.2026 09:01 Відповісти
Здесь водки нет...
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11.06.2026 09:40 Відповісти
Так, у нас в Україні тільки горілка!
Це у тебе в іпінях водка...
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11.06.2026 09:54 Відповісти
Читай, аналізуй - https://poltava.to/news/82201/
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11.06.2026 09:05 Відповісти
А вибрали її як?
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11.06.2026 09:16 Відповісти
Як-як, кулуарно призначили на сесії в своєму тихому куточку - місьраді, "втихаря". І в очевидь, не без рекомендації "зелені" з Київа.
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11.06.2026 09:30 Відповісти
Здатність вбачати у всьому очевидність найчастіше пов'язана з лімінальним мисленням. Цей підхід дозволяє людині сприймати множину очевидних фактів і визнавати, що їхнє розуміння напряму залежить від особистого життєвого досвіду, переконань та світогляду.
Ось головні характеристики такого типу мислення:
Широта сприйняття: вміння дивитися на речі під різними кутами зору, не обмежуючись лише власною думкою.Гнучкість: готовність змінювати власну оцінку, коли з'являються нові обставини чи докази.Прийняття відносності: усвідомлення того, що абсолютна "очевидність" може бути суб'єктивною для різних людей.
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11.06.2026 09:38 Відповісти
Не є таемницею, як влада ініціює зняття(тим чи іншим способом) незручних мерів - це не стосується Мамая, це ще той "фрукт". Та педалює призначення зручних секретарів - ТВО. Так що аналогія доречна.
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11.06.2026 09:55 Відповісти
Я дивлюсь на тебе з лімінальним мисленням)))
І бачу щось зелене, смердюче...
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11.06.2026 09:58 Відповісти
 
 