Ударом РФ зруйновано об’єкт агропромислового комплексу на Полтавщині (оновлено)

У ніч проти 11 червня російські окупанти атакували Полтаву балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Віталій Дяківнич та місцеві телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

По щонайменше п'ять потужних вибухів, які пролунали у місті, розповіли місцеві мешканці.

"Полтавський район під атакою ворога. Залишайтеся в укриттях", - заявив начальник ОВА.

Повітряні сили перед цим попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом і ракети у напрямку Полтавщини.

"В Полтаві було чутно вибухи. Інформація уточнюється.

Тривога триває. До відбою перебувайте в укриттях", - повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Оновлення

За даними ОВА, у Полтавському районі зруйновано обʼєкт агропромислового комплексу.

Минулося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили зафіксували рух російських ударних БпЛА над Україною увечері 10 червня (оновлено)