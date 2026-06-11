Ударом РФ зруйновано об’єкт агропромислового комплексу на Полтавщині (оновлено)
У ніч проти 11 червня російські окупанти атакували Полтаву балістичними ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Віталій Дяківнич та місцеві телеграм-канали.
По щонайменше п'ять потужних вибухів, які пролунали у місті, розповіли місцеві мешканці.
"Полтавський район під атакою ворога. Залишайтеся в укриттях", - заявив начальник ОВА.
Повітряні сили перед цим попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом і ракети у напрямку Полтавщини.
"В Полтаві було чутно вибухи. Інформація уточнюється.
Тривога триває. До відбою перебувайте в укриттях", - повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.
Оновлення
За даними ОВА, у Полтавському районі зруйновано обʼєкт агропромислового комплексу.
Минулося без постраждалих.
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Ось головні характеристики такого типу мислення:
Широта сприйняття: вміння дивитися на речі під різними кутами зору, не обмежуючись лише власною думкою.Гнучкість: готовність змінювати власну оцінку, коли з'являються нові обставини чи докази.Прийняття відносності: усвідомлення того, що абсолютна "очевидність" може бути суб'єктивною для різних людей.
І бачу щось зелене, смердюче...