Враг ночью массированно атаковал Полтаву баллистическим оружием
В ночь на 11 июня российские оккупанты обстреляли Полтаву баллистическими ракетами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич и местные Telegram-каналы.
О не менее пяти мощных взрывах, прогремевших в городе, рассказали местные жители.
"Полтавский район под атакой врага. Оставайтесь в укрытиях", — заявил глава ОГА.
Воздушные силы перед этим предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а впоследствии и ракет в направлении Полтавщины.
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Evgen Karpenko
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