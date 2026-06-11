РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11366 посетителей онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине
2 905 5

Враг ночью массированно атаковал Полтаву баллистическим оружием

Взрыв боеприпаса в Днепре

В ночь на 11 июня российские оккупанты обстреляли Полтаву баллистическими ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич и местные Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О не менее пяти мощных взрывах, прогремевших в городе, рассказали местные жители.

"Полтавский район под атакой врага. Оставайтесь в укрытиях", — заявил глава ОГА.

Воздушные силы перед этим предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а впоследствии и ракет в направлении Полтавщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных БПЛА над Украиной вечером 10 июня (обновлено)

Автор: 

обстрел (33093) Тахтаулове (799) Полтавская область (1421) Полтавский район (125)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ямщикова- це та, яку з "фонаря" призначив Найвеличнійший...?
показать весь комментарий
11.06.2026 06:46 Ответить
Невже? Здається, це виборна посада. Чи Автор може надати указ Президента про, начебто, призначення....
показать весь комментарий
11.06.2026 08:45 Ответить
Та указ не "Президента", а зеленого, тупого, казнокрада клоуна!
показать весь комментарий
11.06.2026 09:01 Ответить
Читай, аналізуй - https://poltava.to/news/82201/
показать весь комментарий
11.06.2026 09:05 Ответить
 
 