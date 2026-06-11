Враг ночью массированно атаковал Полтаву баллистическим оружием

В ночь на 11 июня российские оккупанты обстреляли Полтаву баллистическими ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич и местные Telegram-каналы.

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О не менее пяти мощных взрывах, прогремевших в городе, рассказали местные жители.

"Полтавский район под атакой врага. Оставайтесь в укрытиях", — заявил глава ОГА.

Воздушные силы перед этим предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а впоследствии и ракет в направлении Полтавщины.

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