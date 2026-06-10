Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных БПЛА над Украиной вечером 10 июня (обновлено)
Вечером 10 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:25 - БПЛА в Харьковской области над/мимо Краснопавловки в западном направлении.
В 20:35 - группа вражеских БПЛА в районе Теткино вошла в Сумскую обл. курс на Путивль.
В 20:36 - БПЛА в Днепропетровской области, в районе Павлограда.
В 20:38 - угроза баллистики (Восток).
В 21:06 - КАБ в Днепропетровскую область/Запорожье.
В 21:07 - группа вражеских БПЛА в районе Новгород-Сиверского, курс западный.
В 21:12 - повторные пуски КАБ на Днепропетровскую/Запорожскую области.
В 21:14 - КАБ на Сумскую область.
Обновленная информация
В 21:32 – БПЛА в направлении Сум, также реактивный БПЛА приближается к границе в районе Теткино.
В 21:43 - Реактивный БПЛА (Бурень-Конотоп).
В 21:45 – Пуски КАБ на Сумщину, Днепропетровщину, Запорожье.
В 22:04 – БПЛА по акватории Черного моря курсом на Одесщину (в район Залива).
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что войска РФ в среду, 10 июня, атаковали город Павлоград в Днепропетровской области. В результате российского удара поврежден многоэтажный дом, пострадали пять человек, среди них 13-летний мальчик.
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