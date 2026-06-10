Воздушные силы зафиксировали движение российских ударных БПЛА над Украиной вечером 10 июня (обновлено)

Вечером 10 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:25 - БПЛА в Харьковской области над/мимо Краснопавловки в западном направлении.

В 20:35 - группа вражеских БПЛА в районе Теткино вошла в Сумскую обл. курс на Путивль.

В 20:36 - БПЛА в Днепропетровской области, в районе Павлограда.

В 20:38 - угроза баллистики (Восток).

В 21:06 - КАБ в Днепропетровскую область/Запорожье.

В 21:07 - группа вражеских БПЛА в районе Новгород-Сиверского, курс западный.

В 21:12 - повторные пуски КАБ на Днепропетровскую/Запорожскую области.

В 21:14 - КАБ на Сумскую область.

Обновленная информация

В 21:32 – БПЛА в направлении Сум, также реактивный БПЛА приближается к границе в районе Теткино.

В 21:43 - Реактивный БПЛА (Бурень-Конотоп).

В 21:45 – Пуски КАБ на Сумщину, Днепропетровщину, Запорожье.

В 22:04 – БПЛА по акватории Черного моря курсом на Одесщину (в район Залива).

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что войска РФ в среду, 10 июня, атаковали город Павлоград в Днепропетровской области. В результате российского удара поврежден многоэтажный дом, пострадали пять человек, среди них 13-летний мальчик.

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