Повітряні сили зафіксували рух російських ударних БпЛА над Україною увечері 10 червня (оновлено)

Ввечері 10 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:25 - БпЛА на Харківщині на/повз Краснопавлівку у західному напрямку.

О 20:35 - Група ворожих БпЛА в районі Тьоткіне увійшли в Сумську обл. курс на Путивль.

О 20:36 - БпЛА на Дніпровщині - в районі Павлограда.

О 20:38 - Загроза балістики (Схід).

О 21:06 - КАБ на Дніпропетровщину/Запоріжжя.

О 21:07 - Група ворожих БпЛА в районі Новгород-Сіверського, курс західний.

О 21:12 - Повторні пуски КАБ на Дніпропетровщину/Запоріжжя.

О 21:14 - КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:32 - БпЛА в напрямку Сум, також реактивний БпЛА наближається до кордону в районі Тьоткіне.

О 21:43 - Реактивний БпЛА (Буринь-Конотоп).

О 21:45 - Пуски КАБ на Сумщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя.

О 22:04 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (в район Затоки).

Оновлена інформація

О 22:30 - Пуски КАБ на Харківщину та Донеччину.

О 22:42 - КАБ на Запоріжжя.

О 22:45 - КАБ на Харківщину (Ізюм).

О 22:54 - Повторні пуски КАБ на Запоріжжя.

О 23:07 - КАБ на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 23:20 - Швидкісна ціль на Суми.

О 23:27 - БпЛА південніше Харкова (н.п. Південне-Покотилівка).

О 23:28 - Загроза балістики (Південь).

О 23:37 - Ударні БпЛА з півночі на Харків.

О 23:38 - БпЛА над м. Суми.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що війська РФ у середу, 10 червня, атакували місто Павлоград, що у Дніпропетровській області. Унаслідок російського удару пошкоджено багатоповерховий будинок, постраждали п'ятеро людей, серед них 13-річний хлопчик.

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