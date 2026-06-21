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Удар РФ по Полтаве: двое человек погибли, раненых уже 13, среди них - 6 детей. ФОТОрепортаж
Вчера, 20 июня 2026 года, враг атаковал Полтавский район.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным ОГА, зафиксированы попадания по территории двух предприятий. Повреждены здания предприятий, автомобили и прилегающие жилые дома. Число пострадавших возросло до 13 человек, среди них 6 детей.
Есть погибшие
К сожалению, под завалами обнаружили тело человека. Еще один человек скончался в больнице.
Кроме того, в результате атаки произошло аварийное отключение электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атаковал Полтаву: ранены девять человек, из них четверо — дети.
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