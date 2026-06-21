Удар РФ по Полтаве: двое человек погибли, раненых уже 13, среди них - 6 детей. ФОТОрепортаж

Вчера, 20 июня 2026 года, враг атаковал Полтавский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным ОГА, зафиксированы попадания по территории двух предприятий. Повреждены здания предприятий, автомобили и прилегающие жилые дома. Число пострадавших возросло до 13 человек, среди них 6 детей.

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Есть погибшие

К сожалению, под завалами обнаружили тело человека. Еще один человек скончался в больнице.

Кроме того, в результате атаки произошло аварийное отключение электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал Полтаву: ранены девять человек, из них четверо — дети.

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