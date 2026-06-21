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Новости Атака шахедов на Полтаву
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Удар РФ по Полтаве: двое человек погибли, раненых уже 13, среди них - 6 детей. ФОТОрепортаж

удар по Полтаві

Вчера, 20 июня 2026 года, враг атаковал Полтавский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным ОГА, зафиксированы попадания по территории двух предприятий. Повреждены здания предприятий, автомобили и прилегающие жилые дома. Число пострадавших возросло до 13 человек, среди них 6 детей.

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Есть погибшие

К сожалению, под завалами обнаружили тело человека. Еще один человек скончался в больнице. 

Кроме того, в результате атаки произошло аварийное отключение электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии.

удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві
удар по Полтаві

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал Полтаву: ранены девять человек, из них четверо — дети.

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обстрел (33264) Тахтаулове (802) жертвы (2257) Полтавская область (1427) Полтавский район (130)
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