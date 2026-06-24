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Рашисты нанесли удар по АЗС на окраине Сум: трое пострадавших
Российские захватчики нанесли удар по АЗС на окраине Сум.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Глава области отметил, что враг систематически атакует АЗС в Сумской области.
"По предварительным данным, пострадали трое гражданских лиц, находившихся на территории. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь.
По предварительной информации, повреждения не тяжелые", - говорится в сообщении.
Также в результате атаки РФ повреждены автомобили.
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