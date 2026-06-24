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Рашисти вдарили по АЗС на околиці Сум: троє постраждалих
Російські загарбники вдарили по АЗС на околиці Сум.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Очільник області зазначив, що ворог системно атакує АЗС на Сумщині.
"Попередньо, постраждали троє цивільних, які перебували на території. Медики їх обстежують та надають необхідну допомогу.
За попередньою інформацією, ушкодження не важкі", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок атаки РФ пошкоджено автомобілі.
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