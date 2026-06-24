Зеленский подписал закон о новых правилах декларирования для судей, - ВР
Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании деклараций о добропорядочности и семейных связях судей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Верховная Рада Украины. Речь идет о законе №4905-ІХ, который является одним из обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility и рекомендаций Европейской комиссии.
Декларации объединили в один документ
Закон предусматривает, что судьи будут подавать одну объединенную декларацию вместо двух отдельных.
В документе необходимо будет указывать информацию о добропорядочности, законности происхождения имущества и родственных связях.
Подавать декларацию судьи должны ежегодно до 1 мая через официальный сайт Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Будут проверять имущество и родственников
Проверку деклараций будет осуществлять Высшая квалификационная комиссия судей. Также она будет реагировать на случаи непредставления документов, недостоверные сведения и сообщения о возможных нарушениях.
В то же время полную проверку имущественного положения судей, как и ранее, будет проводить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Закон также расширяет перечень лиц, информацию о которых необходимо декларировать. Речь идет о родственниках судьи, которые в течение последних пяти лет занимали высокие государственные должности.
За сокрытие таких сведений предусмотрена ответственность.
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