Зеленский подписал закон о новых правилах декларирования для судей, - ВР

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании деклараций о добропорядочности и семейных связях судей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Верховная Рада Украины. Речь идет о законе №4905-ІХ, который является одним из обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility и рекомендаций Европейской комиссии.

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Декларации объединили в один документ

Закон предусматривает, что судьи будут подавать одну объединенную декларацию вместо двух отдельных.

В документе необходимо будет указывать информацию о добропорядочности, законности происхождения имущества и родственных связях.

Подавать декларацию судьи должны ежегодно до 1 мая через официальный сайт Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Будут проверять имущество и родственников

Проверку деклараций будет осуществлять Высшая квалификационная комиссия судей. Также она будет реагировать на случаи непредставления документов, недостоверные сведения и сообщения о возможных нарушениях.

В то же время полную проверку имущественного положения судей, как и ранее, будет проводить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Закон также расширяет перечень лиц, информацию о которых необходимо декларировать. Речь идет о родственниках судьи, которые в течение последних пяти лет занимали высокие государственные должности.

За сокрытие таких сведений предусмотрена ответственность.

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