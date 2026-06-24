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Новини Підписання законів
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Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів, - ВР

Судді декларуватимуть майно і родинні зв’язки

Президент Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Верховна Рада України. Йдеться про закон №4905-ІХ, який є одним із зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility та рекомендацій Європейської комісії.

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Декларації об’єднали в один документ

Закон передбачає, що судді подаватимуть одну об’єднану декларацію замість двох окремих.

У документі необхідно буде вказувати інформацію про доброчесність, законність походження майна та родинні зв’язки.

Подавати декларацію судді повинні щороку до 1 травня через офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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Перевірятимуть майно та родичів

Перевірку декларацій здійснюватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів. Також вона реагуватиме на випадки неподання документів, недостовірні відомості та повідомлення про можливі порушення.

Водночас повну перевірку майнового стану суддів, як і раніше, проводитиме Національне агентство з питань запобігання корупції.

Закон також розширює перелік осіб, інформацію про яких необхідно декларувати. Йдеться про родичів судді, які протягом останніх п’яти років обіймали високі державні посади.

За приховування таких відомостей передбачена відповідальність.

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Автор: 

ВР (15183) декларація (1480) закон (2905) Зеленський Володимир (28157) суддя (1616)
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Топ коментарі
+10
і тепер ми зможемо дізнатися хто такий вова з Династії?
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24.06.2026 12:49 Відповісти
+4
Прокурори і судді мають отримувати подвійне покарання за будь які, включаючи корупційні, злочини. Ці особи мають бути еталоном поведінки громадянина країни. Зразком доброчесності і законослухняності. Злочин такої особи є державною зрадою. Така особа має втратити все - дипломи, відзнаки, державні нагороди, стаж і державну пенсію, отримати подвійний срок увязнення з конфіскацією. Їх пики має бачити вся країна в суді, протягом відбуття покарання і після відбуття поарання. Їх родичі мають пройти посилену перевірку і ніколи не допускатися до державної служби. Це все гуманно, довго і складно. Простіше і наглядніше застосувати смертну кару до зрадників правосуддя.
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24.06.2026 13:10 Відповісти
+3
потужне підписанство!
тяжко працює невідомий вождь нашого племені
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24.06.2026 12:59 Відповісти

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