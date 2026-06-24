Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів, - ВР

Президент Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Верховна Рада України. Йдеться про закон №4905-ІХ, який є одним із зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility та рекомендацій Європейської комісії.

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Декларації об’єднали в один документ

Закон передбачає, що судді подаватимуть одну об’єднану декларацію замість двох окремих.

У документі необхідно буде вказувати інформацію про доброчесність, законність походження майна та родинні зв’язки.

Подавати декларацію судді повинні щороку до 1 травня через офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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Перевірятимуть майно та родичів

Перевірку декларацій здійснюватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів. Також вона реагуватиме на випадки неподання документів, недостовірні відомості та повідомлення про можливі порушення.

Водночас повну перевірку майнового стану суддів, як і раніше, проводитиме Національне агентство з питань запобігання корупції.

Закон також розширює перелік осіб, інформацію про яких необхідно декларувати. Йдеться про родичів судді, які протягом останніх п’яти років обіймали високі державні посади.

За приховування таких відомостей передбачена відповідальність.

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