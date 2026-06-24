Комиссия по проведению конкурса на должности в САП готовится приступить к работе, - ОГП
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре готовится приступить к работе.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
Подробности
19 июня 2026 года состоялась ознакомительная встреча членов Комиссии в формате видеоконференции.
"Это важный этап, который позволит перевести конкурс из подготовительной стадии к практическому запуску.
В ходе встречи члены Комиссии обсудили первоочередные организационные вопросы: подготовку Регламента работы, создание Секретариата и организацию конкурсного процесса.
Офис Генерального прокурора, со своей стороны, обеспечивает все необходимые организационные условия для работы Комиссии в рамках полномочий, определенных Законом Украины "О прокуратуре", - отметила она.
Следующая (подготовительная) встреча членов Комиссии запланирована на 30 июня.
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