Комиссия по проведению конкурса на должности в САП готовится приступить к работе, - ОГП

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре готовится приступить к работе.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

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Подробности

19 июня 2026 года состоялась ознакомительная встреча членов Комиссии в формате видеоконференции.

"Это важный этап, который позволит перевести конкурс из подготовительной стадии к практическому запуску.

В ходе встречи члены Комиссии обсудили первоочередные организационные вопросы: подготовку Регламента работы, создание Секретариата и организацию конкурсного процесса.

Офис Генерального прокурора, со своей стороны, обеспечивает все необходимые организационные условия для работы Комиссии в рамках полномочий, определенных Законом Украины "О прокуратуре", - отметила она.

Следующая (подготовительная) встреча членов Комиссии запланирована на 30 июня.

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