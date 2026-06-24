Комісія з проведення конкурсу на посади у САП готується розпочати роботу, - ОГП

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі готується розпочати роботу.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Марʼяна Гайовська-Ковбасюк.

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Подробиці

19 червня 2026 року відбулася ознайомча зустріч членів Комісії у форматі відеоконференції.

"Це важливий етап, який дозволить перевести конкурс із підготовчої площини до практичного запуску.

Під час зустрічі члени Комісії обговорили першочергові організаційні питання: підготовку Регламенту роботи, створення Секретаріату та організацію конкурсного процесу.

Офіс Генерального прокурора зі свого боку забезпечує всі необхідні організаційні умови для роботи Комісії в межах повноважень, визначених Законом України "Про прокуратуру", - зазначила вона.

Наступна (підготовча) зустріч членів Комісії запланована на 30 червня.

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