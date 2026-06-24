Комісія з проведення конкурсу на посади у САП готується розпочати роботу, - ОГП
Конкурсна комісія з проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі готується розпочати роботу.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Марʼяна Гайовська-Ковбасюк.
Подробиці
19 червня 2026 року відбулася ознайомча зустріч членів Комісії у форматі відеоконференції.
"Це важливий етап, який дозволить перевести конкурс із підготовчої площини до практичного запуску.
Під час зустрічі члени Комісії обговорили першочергові організаційні питання: підготовку Регламенту роботи, створення Секретаріату та організацію конкурсного процесу.
Офіс Генерального прокурора зі свого боку забезпечує всі необхідні організаційні умови для роботи Комісії в межах повноважень, визначених Законом України "Про прокуратуру", - зазначила вона.
Наступна (підготовча) зустріч членів Комісії запланована на 30 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль