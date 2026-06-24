Армия США воссоздаст на полигонах условия войны в Украине для подготовки военных, - СМИ

Армия США планирует в течение ближайших четырёх-шести недель создать как минимум два испытательных полигона, на которых будут воссозданы условия современного поля боя в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News. О планах американских военных рассказал министр Армии США Дэн Дрисколл. По его словам, на полигонах воссоздадут специфическую обстановку радиоэлектронной борьбы и другие условия, характерные для боевых действий в Украине. Также предусмотрено взаимодействие между производителями беспилотников и разработчиками средств борьбы с ними.

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Для чего создают новые полигоны

По словам Дрисколла, военнослужащие смогут отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к современной войне, а также сотрудничать с разработчиками беспилотных систем.

Кроме того, Армия США рассматривает возможность создания крупного испытательного полигона за пределами страны для проведения более масштабных испытаний, в частности гиперзвукового оружия.

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США хотят более дешёвые средства борьбы с дронами

Как отмечает CBS News, американские военные также обсуждают с производителями разработку большего количества систем для перехвата беспилотников и ракет.

Сотрудник управления по стратегическим угрозам Армии США Двейн Гейз заявил, что Россия ежемесячно производит от 3 до 5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и около 600 тысяч FPV-дронов.

По его данным, Украина производит около 30 тысяч дронов-перехватчиков в месяц.

Гейз подчеркнул, что у США есть не только высокотехнологичные и дорогие системы, такие как ракеты для комплексов Patriot или THAAD, но и требуются более дешевые средства перехвата для ведения длительной войны на истощение.

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